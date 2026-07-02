Reclutamiento de menores en Colombia aumentó 300 % desde 2022, advierte Coalico

El reclutamiento de menores en Colombia aumentó 300 % desde 2022, según advirtió la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico). La denuncia coincide con un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que revela la muerte de 65 menores de edad en bombardeos durante el gobierno actual.

Hilda Molano, coordinadora de Coalico, explicó que los registros de monitoreo de Naciones Unidas evidencian una escalada crítica en el territorio nacional. “El reclutamiento ha aumentado en ese registro en el casi 300 %, que llevó incluso a calcular que son un reclutamiento por cada 20 horas en el país”, afirmó Molano, destacando la gravedad de esta dinámica delictiva.

La especialista aclaró que, bajo los estándares internacionales, ninguna vinculación de menores de 18 años a grupos ilegales puede considerarse voluntaria. Los grupos armados utilizan métodos de persuasión o presión aprovechando la vulnerabilidad social, la falta de retención escolar y la debilidad de los entornos protectores familiares.

El análisis de las organizaciones señala que las muertes en operaciones militares coinciden geográficamente con los focos históricos de reclutamiento forzado. Las zonas con mayor persistencia y constancia en el registro de estos casos corresponden a los departamentos de Cauca, Guaviare y Arauca.



Molano detalló que las estructuras criminales han modificado sus estrategias de movilidad en el territorio. Se ha detectado el traslado interno de menores que son reclutados en el Cauca y terminan operando o perdiendo la vida en regiones distantes como el Guaviare.



¿Cómo operan las estructuras armadas con los menores de edad?

“Han cambiado las dinámicas, por ejemplo, aquello de que a veces ya no los tienen que sacar de la casa, pero el niño hace parte de la estructura. El niño paga y opera con el grupo el fin de semana y vuelve a la casa y vuelve a la escuela”, dijo.

Frente a esta mutación del conflicto, Coalico advierte la existencia de un subregistro significativo debido a que los grupos ilegales se adaptan con mayor rapidez que las medidas de prevención institucionales implementadas por el Estado colombiano.