Rector de U. Nacional rechaza representante del Gobierno Petro en el Consejo Superior Universitario

La Universidad Nacional de Colombia enfrenta una nueva controversia institucional luego de que su rector, José Ismael Peña, calificara como "indignante y aberrante" el proceso mediante el cual el Gobierno Nacional adelanta la elección de un nuevo representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU). Según el directivo, la rapidez y la falta de transparencia en la conformación de la terna evidenciarían un intento de mantener influencia política en el máximo órgano de dirección de la institución.

Rector cuestiona el proceso para elegir representante ante el Consejo Superior Universitario

El centro de la polémica es la provisión de una vacante en el CSU. De acuerdo con Peña, el proceso para elegir a los representantes de los rectores de universidades públicas ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), organismo encargado de designar al delegado que ocupará ese asiento en el Consejo Superior de la Universidad Nacional, se desarrolló sin las garantías suficientes.

"Se hace un proceso de selección de nuestros representantes de manera secreta. Nunca nos enviaron un correo electrónico diciendo que podíamos participar o que podíamos votar", afirmó el rector durante una entrevista con Mañanas Blu.

Según explicó, el cronograma fue publicado el pasado 15 de julio y el plazo para postularse y votar se cerró ese mismo día, en apenas cuatro horas, lo que permitió que únicamente cuatro personas participaran en la definición de la terna. Para Peña, esta situación ha generado preocupación entre varias instituciones de educación superior, que consideran que el procedimiento careció de transparencia y de condiciones democráticas.



Elección de decanos en la Universidad Nacional preocupa al rector

El rector aseguró que la principal inquietud radica en las decisiones que deberá tomar el Consejo Superior Universitario durante los próximos meses. En septiembre, este organismo participará en la elección de 24 decanos en las distintas sedes de la Universidad Nacional, por lo que la incorporación de un nuevo integrante podría influir en esas designaciones.

"Esa persona, como dije antes, va a participar con mayorías para la elección de decanos. Lo que está en juego aquí es un asunto que debería ser académico, donde las comunidades universitarias seleccionen a sus decanos, y un Gobierno pretenda abusivamente intervenir en la autonomía universitaria", manifestó Peña.

El rector también sostuvo que el periodo del nuevo representante será de dos años, por lo que, en su concepto, la decisión tendría efectos incluso después de un eventual cambio de Gobierno.

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"Ellos creen que pueden manipular a los estudiantes y convertirlos en grupos políticos", afirmó el directivo al referirse a lo que considera un intento de incidir en la vida universitaria.

Rector pide al Ministerio de Educación proteger la autonomía universitaria

Frente a este escenario, José Ismael Peña hizo un llamado al Ministerio de Educación para que retire este punto del orden del día en la próxima sesión del CESU y garantice un proceso transparente para la elección del representante.

El rector destacó la disposición que, según dijo, ha mostrado la ministra designada, Vivian Morales, frente al respeto por la autonomía de las universidades públicas.

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Finalmente, recordó que la Universidad Nacional de Colombia cuenta con 150 años de trayectoria académica y científica, razón por la que insistió en que los representantes del Estado ante sus órganos de gobierno deben responder a criterios académicos y no políticos.

"No queremos que la universidad continúe en procesos políticos de proselitismo, que son ajenos a la vida académica de nuestra institución", concluyó Peña, al reiterar el llamado para preservar la autonomía universitaria y evitar cualquier tipo de interferencia externa en las decisiones del centro de educación superior.