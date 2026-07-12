Los retos que tendrá Viviane Morales al frente del Ministerio de Educación, según experto

La llegada de una nueva ministra de Educación ha abierto el debate sobre los desafíos que enfrenta uno de los sectores más determinantes para el desarrollo del país. Sin embargo, para el experto en educación Francisco Cajiao, cualquier valoración sobre la gestión de la nueva titular de la cartera debe hacerse con prudencia y sobre la base de sus propuestas, no de las especulaciones.

Durante una entrevista en Sala de Prensa, Cajiao aseguró que, aunque la nueva ministra no proviene del sector educativo, esa condición no determina de antemano el éxito o fracaso de su administración.

"Es difícil hacer juicios de valor a priori. Yo tengo las mejores expectativas por el país y por la educación. Habrá que esperar porque tampoco he oído ningún pronunciamiento de ella todavía sobre sus énfasis", afirmó.

El especialista también restó importancia a las preocupaciones sobre una eventual influencia de las convicciones religiosas de la ministra en las políticas públicas. Según explicó, el funcionamiento del sistema educativo colombiano limita la posibilidad de que un ministro imponga cambios ideológicos de manera unilateral.



"La educación en Colombia está muy descentralizada, entonces el poder efectivo del Ministerio de Educación para marcar pautas es muy pobre", señaló.

Añadió que el país cuenta con una sociedad plural y con una Constitución que garantiza la libertad religiosa y el carácter laico del Estado, por lo que considera que cualquier actuación deberá respetar ese marco institucional.

Uno de los anuncios que más llamó la atención de la ministra designada fue su intención de fortalecer la formación en valores dentro del sistema educativo. Frente a este planteamiento, Cajiao expresó un respaldo absoluto, al considerar que se trata de principios universales y no de posturas ideológicas.

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"Estoy 100 % de acuerdo con eso. Los niños tienen que aprender a decir la verdad, a respetar al otro y a comportarse decentemente", manifestó.

El experto cuestionó que la palabra "valores" despierte resistencias en algunos sectores y recordó que conceptos como la igualdad, la equidad y la convivencia también hacen parte de ese conjunto de principios fundamentales.

"Los valores son aquellas cosas que nos permiten progresar como seres humanos. Hablar de valores es hablar de riqueza humana y desde luego la escuela es para eso".

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La primera infancia, la prioridad más urgente

Si tuviera la oportunidad de reunirse con la nueva ministra, Cajiao aseguró que su primera recomendación sería concentrar los mayores esfuerzos en la atención integral de la primera infancia.

"Señora ministra, por Dios santísimo, piense en la primera infancia, porque en la primera infancia es donde se generan las grandes brechas sociales".

Explicó que los primeros cuatro años de vida determinan buena parte del desarrollo posterior de los niños y que la falta de nutrición adecuada, estimulación temprana y acompañamiento familiar termina ampliando las desigualdades desde edades muy tempranas.

Como ejemplo internacional mencionó el caso de Portugal, país que logró mejorar significativamente sus indicadores educativos tras convertir la primera infancia en una política de Estado durante más de una década.

Cajiao también advirtió que Colombia enfrenta un deterioro progresivo en la educación básica y media. Según explicó, aunque los resultados nacionales parecen estables, el país pierde competitividad porque otras naciones avanzan mientras Colombia permanece prácticamente estancada.

Entre las principales preocupaciones destacó el incremento de la deserción escolar y los elevados índices de repetición.

"Hemos perdido un millón de niños de matrícula. Eso no es una cosa tan simple".

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El especialista lamentó además la eliminación de la evaluación censal aplicada en tercero, quinto y noveno grado, instrumento que permitía medir el progreso de los estudiantes en áreas como lectura, matemáticas y ciencias.

"Sin evaluación no sabemos qué pasa. Es como si tuvieras un montón de hospitales y nunca supieras si la gente se mejora o no".

A su juicio, recuperar estos mecanismos de seguimiento es indispensable para diseñar políticas públicas basadas en evidencia y mejorar los resultados en pruebas internacionales como PISA.

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Educación media y acceso a la universidad

Otro de los puntos centrales de su análisis fue la necesidad de modernizar la educación media para que los estudiantes desarrollen competencias útiles para el mundo laboral y puedan articularse con mayor facilidad a la educación técnica, tecnológica y universitaria.

En ese sentido, defendió una mayor cooperación entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, al considerar que ambas son necesarias para ampliar la cobertura.

Asimismo, criticó el debilitamiento de los mecanismos de financiación estudiantil.

"La educación superior tiene cupos disponibles de muy buena calidad, pero eso implica fortalecer mecanismos de crédito como el Icetex".

Frente a la relación entre el Gobierno y el magisterio, Cajiao hizo un llamado a diferenciar a los docentes de las organizaciones sindicales.

"Fecode no son los maestros y no todos los maestros son Fecode".

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Explicó que, aunque el sindicato cumple una función legítima en la defensa de las condiciones laborales, las discusiones sobre calidad educativa, currículo y desarrollo profesional deberían involucrar directamente a los docentes y a organizaciones académicas.

También sostuvo que los incentivos para los maestros no pueden limitarse únicamente al aspecto salarial.

"Los maestros sí necesitan un gran estímulo, pero el único estímulo no es el económico."

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Finalmente, Cajiao consideró que una eventual integración entre los ministerios de Educación y Ciencia podría tener sentido, debido a la estrecha relación entre las universidades y la investigación científica.

No obstante, insistió en que el mayor desafío es lograr una verdadera coordinación entre todas las entidades que conforman el sector educativo, actualmente dispersas en diferentes ministerios y organismos.