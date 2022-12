“Rectora dijo que no podíamos tener gente como esa”: compañera de Sergio Urrego

Una compañera del colegio de Sergio Urrego , el joven que se suicidó por matoneo homofóbico, aseguró en BLU Radio que fueron las mismas directivas del Gimnasio Castillo Campestre las que iniciaron la presión al joven por su condición sexual.

Publicidad

“La veedora del colegio, Rosalía Ramírez, y nuestra rectora, Amanda Azucena Castillo, dijeron que no podíamos tener gente como esa en nuestra institución y ahí fue cuando comenzaron los problemas”, relató.

Agregó que escuchó por boca del mismo Sergio que en las reuniones le decían que “eso no podía pasar porque había manifestaciones de amor excesivas y obscenas que no estaban permitidas”.

Publicidad

Dijo que todo inició por una foto que le tomaron a Sergio y a Danilo, su pareja sentimental, besándose, y un docente de la institución se dio cuenta: “El profesor Mauricio Ospina vio que mi compañera la había dado un pico y le quitó el celular. Al día siguiente ella fue y le pidió el celular y la obligó a ir a la rectoría y a mostrar la foto y a escribir en una hoja lo que venía pasando. Después de eso comenzaron a ofenderlos”.

Publicidad

Finalmente, explicó que pidió no ser identificada porque tiene miedo a que el colegio tome represalias contra ella y que no la dejen “graduar” y agregó: “Lo mejor que puede pasar es que cierren esta institución, son personas falsas que tratan solamente de conseguir plata. No es lo único que ha pasado y lamentablemente tuvo que suceder una muerte para que se den cuenta qué tipo de institución es esa”.

Urrego, de 16 años, se suicidó lanzándose de la terraza del centro comercial Titán Plaza, en el noroccidente de Bogotá, el pasado 4 de agosto.