Recuperan en Tolima cargamento de más de 400 computadores valorado en más de $3.200 millones

La Policía Nacional informó sobre la recuperación de un cargamento de 495 computadores de escritorio, avaluado en cerca de 3.218 millones de pesos, y la captura de nueve personas señaladas del delito de receptación, en un operativo realizado en el corregimiento de Chicoral, jurisdicción del municipio de El Espinal, Tolima.

De acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte, la mercancía era transportada en un tractocamión que cubría la ruta Buenaventura, Valle del Cauca–Bogotá y había sido hurtada durante la madrugada del 17 de julio en la vía Ibagué–El Espinal, mediante la modalidad conocida como “halado”, en la que los delincuentes roban un vehículo que se encuentra estacionado y sin ocupantes.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Jair Alonso Parra Archila, aseguró que este resultado “representa un duro golpe contra las estructuras dedicadas al hurto de carga en las vías nacionales”. Además, afirmó: “La recuperación de mercancía tecnológica avaluada en más de 3.200 millones de pesos y la captura de nueve personas evidencian el compromiso de nuestros policías por proteger la cadena logística, la economía del país y garantizar la seguridad de quienes transitan por los corredores viales”, señaló.

Las autoridades afirmaron que, tras las labores de investigación adelantadas por unidades de la SIJIN, la SIPOL y la Seccional de Tránsito y Transporte del Tolima, fue posible ubicar el tractocamión en un parqueadero del corregimiento de Chicoral.



Durante el procedimiento también fueron incautados un camión y siete teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales junto con los capturados.

