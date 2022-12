"Referendo sobre JEP y altas cortes no tienen ningún futuro": promotores de paz

En el primer encuentro del movimiento Defendamos la Paz en el centro de Bogotá, los promotores y defensores aseguraron que no hay viabilidad ninguna para la propuesta que surgió del Centro Democrático.

En medio de la controversia que aún se respira en el país por la propuesta de un grupo de uribistas, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre modificar, a través de un referendo, a las altas cortes y a la justicia transicional, ya obtuvo su rotundo rechazo desde quienes se movilizan por la concreción de los acuerdos de paz en Colombia.

"El Centro Democrático parece empeñado todos los días en dificultar la tarea de gobierno del presidente Duque, parece que estuvieran en la oposición y no dejan que él avance. El referendo lo único que hace es profundizar la polarización y no tiene al final ninguna consecuencia porque es absolutamente inviable", aseguró el exministro Juan Fernando Cristo.

Cristo agregó que no se puede desconocer el estado social de derecho ni la Constitución de 1991, pues un referendo que va contra los acuerdos "no tiene futuro y no vale la pena hacer mayor debate”.

“Creo que lo que hace es complicarle más la vida al presidente Duque”, finalizó.

Por su parte, el presidente del ahora partido político Farc, Rodrigo Londoño 'Timochenko', manifestó: "el referendo no tiene ningún sentido, no tiene ningún futuro, porque los colombianos que queremos la paz cada vez somos más y nos vamos a oponer a todo este tipo de artilugios".

El senador Antanas Mockus propusó fundar el ‘uribismo por la paz’, y explicó que ese nuevo movimiento estaría bajo un principio fundamental: "la generosidad hay que encausarla, uno no pude decir viva Uribe y abajo la guerra".

Las palabras del exnegociador de paz y ahora senador, Roy Barreras, fueron claras en sostener que las ideas del uribismo "tienen fundamento filosófico en el nacismo alemán", por lo que esa amenaza no puede permitirse de nuevo a través de un referendo.

"No vamos a permitir que la propuesta del estado de opinión reemplace al estado de derecho", agregó Barreras.

Por otro lado, Defendamos la Paz, que está integrado por organizaciones sociales, partido Farc, congresistas de la Comisión de Paz, periodistas, organizaciones de víctimas y colombianos unidos por el cumplimiento de los acuerdos anunciaron que apelarán la decisión del Consejo de Estado sobre negar las 16 curules de las víctimas en el Congreso.

La iniciativa busca, además, promoverse a través de la recolección de un millón de firmas que permitan revivir la voz y el voto de las víctimas en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes.