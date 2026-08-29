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Reforzar la lucha contra el narcotráfico: compromiso del Comando Sur con Colombia

El general Francis L. Donovan se reunió con mandos militares de Colombia y Ecuador en Bogotá, Tumaco y la frontera binacional, en el marco de la A3C.

Comando Sur.
Comando Sur.
Foto: Mindefensa
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis L. Donovan, terminó una visita de varios días a Colombia, en la que se reunió con los principales líderes militares del país para fortalecer los esfuerzos conjuntos contra las redes del narcotráfico y el narcoterrorismo, en el marco de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), a la cual Colombia se unió recientemente.

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En Bogotá, el general Donovan sostuvo encuentros con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y con el comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erick Rodríguez Aparicio, para acelerar los planes y las operaciones conjuntas contra el narcotráfico en la región.

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La comitiva viajó luego a Tumaco, donde tropas de élite de las Fuerzas Militares informaron sobre las operaciones en curso para desarticular las redes criminales en el sur del Pacífico colombiano. Posteriormente, se trasladó a la zona fronteriza con Ecuador, en San Lorenzo, un corredor clave para el tráfico de cocaína, donde se reunió con el jefe de Defensa ecuatoriano, general Henry Delgado Salvador, para avanzar en una estrategia binacional contra los cárteles.

El general también se reunió con altos mandos de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejército Nacional que participan en las operaciones antinarcóticos en distintas regiones del país.

“La dedicación de las fuerzas colombianas con las que estuvimos esta semana es incomparable”, afirmó Donovan, quien destacó que la A3C y el Grupo de Tarea Conjunto del Hemisferio Occidental avanzan “con una velocidad y una determinación sin precedentes”.

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