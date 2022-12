Registraduría necesita 400 personas más para verificar firmas de aspirantes a Presidencia

El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, en entrevista con BLU Radio, dijo que la Registraduría necesita 400 personas adicionales para verificar 15 millones de firmas de aspirantes a la Presidencia de la República.



“Para la Registraduría implica un gran reto porque cada persona que se quiera avalar como candidato por firmas debe obtener más de 386 mil. Si necesitan un margen adicional serían unas 500 mil por cada uno de ellos. Si son de 30 o más son más de 15 millones de firmas que nosotros tendríamos que revisar”, dijo.



“Vamos a pedirle al Ministerio de Hacienda recursos adicionales para poder esta novedad (…). Más o menos requeriríamos, para revisar 15 millones de firmas, un equipo de 400 personas. Habría que capacitarlas para el trabajo”, expresó.



El funcionario recalcó que esta es la primera vez que 30 o más personas buscan apoyo ciudadano, a través de ejercicios populares para candidaturas.



“Hasta este momento tenemos 27 solicitudes de apoyo ciudadano para candidatos a la Presidencia de la República”, señaló.



De otro lado, Galindo dijo que desconoce que haya empresas dedicadas a recoger firmas por contratos, tal como lo han denunciado en las últimas horas.



“No sé nada, pero me parece una práctica que no debería ocurrir. Cada postulante debería diseñar su propio mecanismo para recoger los apoyos populares y no pagando para que otros lo hagan”, puntualizó.



