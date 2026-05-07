Registraduría reconoció a comité que busca recolectar firmas para impedir una Constituyente

La Registraduría reconoció al comité promotor del referendo “Por la Estabilidad Constitucional 2026-2034”. Esta es una iniciativa impulsada por el candidato presidencial Sergio Fajardo y con la cual se busca recolectar firmas para impedir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hasta el 6 de agosto de 2034.

"Declarar que la solicitud para el referendo constitucional aprobatorio denominada por el comité promotor "Referendo para la estabilidad constitucional 2026-2034" cumple con el lleno de los requisitos formales establecidos en la ley estatutaria 1757 de 2015", señaló la Registraduría.

Ahora el comité se le entregarán los formularios para que pueda empezar a recolectar las firmas, que deben ser equivalentes al 5% del censo electoral.

El candidato Fajardo ha explicado que esta iniciativa busca adicionar un artículo a la Constitución que garantice su estabilidad. El objetivo es que el blindaje se extienda por dos periodos presidenciales: “La garantía para que no se modifique la Constitución vía constituyente hasta 2034”.