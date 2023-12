Regular el cannabis es la vía del fracaso: senadora liberal Karina Espinosa

Se volvió a hundir el proyecto de acto legislativo que buscaba regular el cannabis de uso adulto en Colombia. Esta vez, la iniciativa quedó archivada en el cuarto de ocho debates con una proposición de la senadora liberal Karina Espinosa, la cual fue aprobada con 46 votos por el sí y 40 por el no, en la Plenaria del Senado.

“La droga es un veneno que está destruyendo nuestra sociedad y regular el cannabis es la vía del fracaso que han recorrido varios países”, puntualizó Espinosa en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga.

En ese sentido, la senadora aseguró que es “mentira” que la regularización del cannabis redujera el consumo en los países donde se aprobó; dijo que “los mercados ilícitos siguen y están activos”.

“Es obvio que vamos a conducir al fracaso. Es que en estos países donde se reguló ya están las cifras. Es mentira que disminuye el consumo, es mentira que disminuye el narcotráfico, eso es mentira. Lo que ellos nos dicen en el proyecto ley, en la exposición de motivos, es que el cannabis es inocuo, dicen que donde se reguló se evidencia que se redujo el consumo, que el cannabis disminuye la agresividad, que no hay reportes de muerte por sobredosis de cannabis. Esto es absurdo y que pocas drogas causan efectos graves al consumidor”, subrayó.

A los cuestionamientos sobre por qué no cambiar a otras metodologías que no sean la prohibición, que no ha funcionado, Espinosa contestó que es mejor “apostarle a la educación, que es el camino a la prevención y educar a los niños desde sus primeros años”.

“¿Por qué no apuntarle al modelo irlandés, que es el modelo del éxito, que combatió las drogas y que disminuyó el consumo de alcohol y disminuyó el consumo de sustancias psicoactivas con cultura, deporte, educación, se articuló y familia? Además, hizo unas restricciones legislativas y aquí hubo un debate que lidere yo de consumo de sustancias psicoactivas en las instituciones educativas”, comentó.

Según señaló, en el país no se está previniendo y no se están haciendo políticas públicas en las instituciones educativas.

