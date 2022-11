Reimplantan mano de hincha de Millonarios que había perdido al ser atacado a cuchillo

Un hincha del Millonarios perdió su mano luego de haber salido del partido ante el Deportivo Pasto en Ipiales el pasado sábado. Dos hombres en moto se le acercaron y lo atacaron con arma blanca.

Una vez ocurrió el hecho, la víctima, de 21 años, fue trasladada al municipio de Tuluá en búsqueda del doctor Villegas.

"Yo decía, me la mocharon, me la amputaron, pero todo el mundo me decía que había un cirujano que hacía maravillas,

que estaba disponible, que no me preocupara", dijo el joven.

"Tuvo una amputación cortante de la mano derecha dominante, con la que escribe y come. Esa mano fue amputada exactamente al nivel de la muñeca", explicó el profesional de la salud Francisco Javier Villegas.

Después del procedimiento, el cual tuvo una duración de diez horas, e

l especialista llevó a cabo el reimplante de la mano del hincha a través de un método conocido como microcirugía.

"Es reconectar pequeños vasos, es decir las arterias para que llegue la sangre y las venas para que la sangre vuelva a fluir hacia el corazón, y esto se hace con la ayuda de magnificación visual", indicó Villegas.

La cirugía fue todo un éxito, así lo confirmó el médico cirujano.

"Ya tiene su extremidad viva, caliente, ha sobrevivido ya está extremidad por siete días. Ya tiene movilidad en sus dedos, pero todavía no tiene sensibilidad, se irá recuperando con el paso del tiempo", puntualizó el médico.