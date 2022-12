Representante llamó ‘zorrita’ a congresista y armó la polémica

La polémica se generó en la Plenaria de la Cámara de Representantes cuando, en medio de una conversación, el representante León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde, le dijo “zorrita” a Gloria Betty Zorro Africano, representante de Cambio Radical por el departamento de Cundinamarca.

BLU Radio estaba presente observando la sesión y fue testigo de los hechos,al inicio del debate de la Ley de Financiamiento, asegurando que eran “los regalazos tributarios” para fin de año que, según ellos, son impuestos que afectan gravemente las finanzas de los colombianos.La congresistas Betty Zorro cuestionó el acto simbólico y le dio su opinión a Muñoz,

quien respondió utilizando la palabra “zorrita”.

Inmediatamente, la congresista Zorro manifestó su molestia a sus compañeros de bancada y derramó algunas lágrimas indignada. Momentos después pidió la palabra y dejó una constancia,“Si me quiere utilizar un diminutivo hágalo como lo hace mi familia, Zorrito, porque Zorrita es totalmente distinto, y para que a mí se me dirija de esa maneradijo la congresista.Inmediatamente, Múñoz Lopera replicó pidiendo disculpas y argumentando que en su“Le ruego doctora Betty, me disculpe si en algo la ofendí. No era mi intención, ni va a ser mi intención nunca ofender a una persona o maltratar a una persona y mucho menos a una mujer., creo que voy a empezar a entender la lógica de comportamiento de las diferentes regiones, en este caso de las personas de la capital”, expresó.A pesar de pedir perdón públicamente, varias representantes rechazaron la palabra que utilizó el congresista:Inti Asprilla, María José Pizarro y Mauricio Toro

Toda mi solidaridad con mi compañera de bancada @BettyZorro quien fue victima de un representante del @PartidoVerdeCoL quien se refirió a ella como “zorrita”. Esto es inadmisible. #lasmujerserespeta pic.twitter.com/HNvYUiyt3t — Jorge E. Benedetti (@JorgeEBenedetti) December 18, 2018