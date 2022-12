Representante Valencia le responde a Jesús Santrich tras tutela en su contra

Tras la agitada pelea que protagonizaron miembros del Centro Democrático con integrantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc, en medio de una audiencia pública que tuvo lugar el pasado 12 de octubre en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, los congresistas Santiago Valencia y Edward Rodríguez fueron notificados sobre una tutela que interpuso ante el Tribunal Superior de Bogotá Seusis Paucias Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’, en la cual alega que le fue vulnerado su derecho al buen nombre.

Y es que en dicha audiencia, cuyo tema principal era el proyecto de acto legislativo mediante el cual se crean 16 Circunscripciones Especiales de Paz, el representante Valencia no le concedió el uso de la palabra a ‘Santrich’, argumentando que el exguerrillero es responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“Ahora quiere que me retracte por hacer respetar una audiencia que era exclusivamente para escuchar a las víctimas y no a los victimarios” dijo.

“Hoy recibí una tutela en mi oficina pidiendo que reestableciera el buen nombre de Jesús Santrich. No sé a qué buen nombre se refiere, porque él hace parte del secretariado de las Farc, que ordenó el reclutamiento de menores, homicidios, secuestros y todo tipo de crímenes”, agregó el parlamentario.

En ese orden, Valencia se sostuvo en que no se retractará. “El señor Santrich puede seguir tratando de restablecer su buen nombre, pero yo me sostengo en que estas personas no pueden llegar al Congreso de la República sin haber recibido una sanción ejemplar por los gravísimos crímenes que han cometido”, concluyó.

Jesús Santrich alega que han sido vulnerados “grave e injustificadamente” los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre, consagrados en el artículo 15 de la Constitución Política, pues los congresistas “lanzaron improperios, calumnias y palabras denigrantes”, tildándolo “de manera airada y furibunda de asesino, entre otros calificativos injuriosos”.