Residentes chilenos protestan en El Dorado por no poder viajar pese a tener tiquetes

Decenas personas residentes de Chile que tenían previsto devolverse en un vuelo humanitario de regreso al país austral protestaron en el aeropuerto El Dorado al no poder hacerlo.

De acuerdo con las quejas, no los dejaron ingresar a la terminar, con tiquete en mano, porque supuestamente no estaban en lista.

BLU Radio conversó con una de las residentes que termino varada en el aeropuerto.

"Todos tenemos tiquetes, tenemos nuestros papeles al dia. Exigimos hablar con el cónsul porque no entendemos porque no nos dejan ingresar al Aeropuerto y somos legales en el país. No nos ponen atención, nos están ignorando a pesar que tenemos tiquete y todo”, dijo la mujer.

En total son 38 residentes que exigen poder abordar el vuelo de regreso a Chile en el mismo trayecto en el que aproximadamente 150 colombianos acaban de llegar. Según ellos, solamente dejaron ingresar a los nacionales chilenos.

BLU Radio confirmó con Cancillería y oficialmente se aseguró que el Gobierno de Chile es el que autoriza la entrada de los viajeros, que así como Colombia pide sus connacionales de regreso, sucede lo mismo con el país austral. Por su lado, Opain confirma que no es posible realizar tránsito al interior del aeropuerto el dorado por protección contra la pandemia.

