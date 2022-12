Retan a promotores de Consulta Anticorrupción que exijan investigación a Petro por video

El video que reveló Paloma Valencia en el Congreso, en que el senador Gustavo Petro recibe fajos de billetes, generó enfrentamientos también en la Cámara de Representantes, luego de que el representante Gabriel Santos, del Centro Democrático, retara a los promotores de la Consulta Anticorrupción a exigir el mismo rigor de las autoridades para investigar al legislador, así como lo hicieron en casos de corrupción que salpican a congresistas de derecha como Aida Merlano.



“De qué se queja Gustavo Petro de no poder pagar las multas si aparentemente tiene unos benefactores que podrían ayudarle en esta causa. A los compañeros que impulsaron la Consulta Anticorrupción, están ante una oportunidad de oro para legitimar su causa, para demostrar que esta no era una causa electorera sino que realmente es una causa para acabar de manera transversal con la corrupción”, dijo.

Vea también: Paloma Valencia publica el video completo de Petro recibiendo fajos de billetes



El representante del Centro Democrático indicó que, al hacer esto, los promotores de la consulta legitimarían su causa.

“Me encantaría ver a los promotores exigiéndole a las autoridades con firmeza que lleguen al fondo de este asunto, así parados frente a las cámaras exigiéndole de manera vehemente una respuesta clara y contundente al exalcalde Gustavo Petro”, dijo.



El representante cerró su intervención asegurando que es tiempo de que los defensores de la lucha anticorrupción demuestren que se trata de una causa de igual aplicación a todos los sectores.



“Con esto demuestran que en este país no solo importa la corrupción de la derecha sino la corrupción de cualquier sector ideológico. No nos olvidemos, por menos está presa Aida Merlano”, añadió.



Inmediatamente le respondió Ángela María Robledo: “Lo que hace el representante Santos si es un plan de ataque político, no hay duda, el que va a responder por esos hechos es Gustavo Petro, no tengo duda. Yo estoy de acuerdo con usted, la corrupción no es de derecha ni de izquierda, pero también conocemos que aquí muchas veces la ley ha beneficiado a los poderosos, eso es innegable... No nos quiten el valor ético de haber apoyado los proyectos anticorrupción hace 4 años, aquí no hay oportunismo”.



Y se sumó a la queja de los congresistas opositores sobre la falta de garantías dadas a citantes en el debate de control político sobre Odebrecht.



“Paloma Valencia aseguró que no sabe ni el momento y en donde están, pero si se presentó con el ánimo de tapar el impacto de un debate a un hombre que nosotros consideramos que no tiene ni la altura moral ni jurídica para seguir como fiscal general de la nación”, dijo Ángela María Robledo.

