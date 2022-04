Retraso en tramite de MinSalud podría hacerle perder la residencia a 50 médicos en EEUU

Hace un mes un grupo de más de 50 médicos colombianos fueron aceptados para hacer su residencia en EEUU. Sin embargo, la vocera del grupo de médicos, María Cristina Cuartas, denunció que no han podido tramitar sus visas porque el Ministerio de Salud, aún no les expide dos documentos que son pre requisito.

"En marzo nos entregaron el resultado de las admisiones para Estados Unidos, en ese momento empezamos a hacer el tramite. Existen dos visas: la J y la H; para la primera necesitamos el contrato por parte del programa y, en la segunda, un certificado por parte del Ministerio de Salud donde se indique que estamos registrados en Talento Humano", explicó la vocera en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire.

Cuartas mencionó que después de la llegada del COVID al país, los tramites se ampliaron a treinta días hábiles cuando anteriormente eran de solo quince. Por eso, tomaron la decisión de llamar para acelerar el proceso, pero no tuvieron ninguna respuesta por parte del ministerio.

"Muchos médicos que están en el programa y son de otros países, ya tienen todo, excepto yo por este problema. Nos comunicamos y no responden, cuando lo hacen solo nos dicen lo mismo de siempre. Es muy difícil de saber si el radicado que hicimos sí está de manera correcta", añadió.

La directora de Desarrollo del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud, Kattya Margarita Baquero, respondió en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, cómo es este proceso.

"Hay que aclarar este proceso: es muy diferente el tramite para Estados Unidos en comparación a otros países. Nosotros recibimos entre treinta y cuarenta procesos solo para allá. Cuando se realiza este radicado y se anexan los documentos en la plataforma, esta no reacciona de forma inmediata por lo que no se sabe de forma inmediata sí están o no. En el caso de María Cristina, solo le hace falta un documento y por su proceso está quieto y ya se le hizo saber", informó la directora.

Según Baquero, los procesos varían acorde al caso correspondiente. Antes de la pandemia, el tramite demoraba tan solo quince días, pero la emergencia generó que se ampliará el plazo a los treinta días, por eso, ella indicó que se está cumpliendo en el plazo correcto, "tenemos diferentes medios de radicación a través de nuestros portales web y están abiertos para revisar desde las 7:00 de la mañana hasta las 5.00 de la tarde", concluyó.

Cuarta en respuesta a la postura del ministerio, mencionó que recibieron una cuarta en la cual les hacían saber que "se habían dormido en el proceso" al no hacer el tramite bien. Algo que a ellos, aclaró ella, le pareció injusto, "los programas también tienen tiempo de entrega y cuando nos notifican empezamos todo para evitar esto, por eso no nos podemos quedar de brazos cruzados. Sé, que se sale de sus manos, pero es ilógico que sean treinta días y no puedan acelerar el proceso"; sentenció.

Escuche la denuncia de María Cristina Cuartas y la respuesta del ministerio en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire: