Reunión Farc, Petro y Uribe define futuro de sala de juzgamiento de militares en JEP

Nuevamente el proyecto de acto legislativo que pretende crear una sala especial para el juzgamiento de policías y militares en la Jurisdicción Especial de Paz agoniza en el Congreso. El Centro Democrático, como autor del proyecto, no tiene las mayorías y, con una estrecha ventaja, los sectores que defienden el acuerdo de paz tienen contra las cuerdas a la iniciativa.

Si bien este martes el uribismo logró avalar la proposición con que termina el informe de ponencia y por ende arrancar la discusión, hoy depende de los tres senadores del Partido Liberal que integran esa célula legislativa para lograr salvar la polémica reforma constitucional.

El senador Luis Fernando Velasco le dio al proyecto el chance de sobrevivir proponiendo la intervención del expresidente Álvaro Uribe, quien llegó minutos después a la Comisión Primera del Senado y, desde entonces, lidera una defensa contundente.

“Tratar el caso de las Fuerzas Armadas dentro de la JEP con una sala especial implica, por parte de quienes nos hemos opuesto a la JEP, tener que aceptarla y pedir ya no la revocatoria de la JEP, sino una sala especial para los militares y no implica desconocer el acuerdo”, señaló Uribe.

Posterior a su intervención, fue acogida la propuesta de Velasco para dar un receso y buscar consensos en torno a un tema muy complejo que, en opinión de algunos congresistas, implicaría poner a los miembros de la fuerza pública en la mira de la Corte Penal Internacional.

La extensa reunión posterior se desarrolló en la Presidencia del Senado y asistieron sectores a favor y en contra. Estuvieron, además de Uribe y Gustavo Petro, los senadores Alexander López e Iván Cepeda, del Polo Democrático; Juanita Goebertus y Angélica Lozano, de la Alianza Verde; Criselda Lobo y Victoria Sandino del Partido Farc; Armando Benedetti y Roy Barreras, de La U y María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, del Centro Democrático, entre otros.

La posible fórmula

En este momento todo depende de una propuesta en la que hay acuerdo parcial: presentar un solo artículo que permita establecer unas condiciones para el sometimiento de los uniformados y dar el grueso del debate en la plenaria del Senado, donde tendría que surtirse el segundo de ocho debates.

Con el tiempo en contra, las posibilidades de que el proyecto sea aprobado son mínimas y Uribe no quiere dar el brazo a torcer en su pedido para que se puedan incluir otros temas en las discusiones posteriores, lo cual no le cuadra al bloque pro-paz.

Por ahora, sigue en desarrollo un nuevo intento por salvar el proyecto que, si bien fue presentado con el respaldo del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, está en aprietos por cuenta de las críticas de miembros de su partido, Cambio Radical, principalmente Rodrigo Lara y Temístocles Ortega.