Rey de España retira el título de duquesa a su hermana, la infanta Cristina

El rey Felipe VI de España, determinado desde su proclamación hace un año a limpiar la desprestigiada imagen de la monarquía, decidió revocar el título de duquesa que su padre había otorgado a su hermana Cristina, imputada en un escándalo de corrupción.



Único hijo varón de Juan Carlos I, Felipe VI, de 47 años, llegó al trono el 19 de junio de 2014 prometiendo una Corona con "una conducta honesta y transparente" después que su padre abdicara en su momento más bajo de popularidad por la acumulación de escándalos, encabezados por el que concierne a Cristina, la segunda de sus dos hijas. (Lea también: Reina Letizia estrena corte de pelo y las redes sociales no se lo perdonan )



Un año más tarde, el nuevo monarca da la sorpresa decidiendo despojar a su hermana del título nobiliario que su padre le había concedido en 1997 coincidiendo con su boda con el exmedallista olímpico de balonmano Iñaki Urdangarin.



"El Boletín Oficial del Estado publicará mañana un Real Decreto por el cual Su Majestad el Rey revoca el uso del título de Duquesa de Palma de Mallorca en favor de Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina", informó este jueves por la noche el palacio en un breve comunicado.



La infanta, de 49 años, sexta en la línea sucesoria al trono de España, está acusada de delitos fiscales en relación con los negocios de su esposo y deberá sentarse en el banquillo de los acusados en una fecha aún por determinar.



Urdangarin, de 47 años, es sospechoso de haber utilizado su posición en la familia real para obtener contratos de dos gobiernos regionales mediante una entidad sin ánimo de lucro, el Instituto Noos, que él presidía.



Las cantidades concernidas ascienden a 6,1 millones de euros (6,6 millones de dólares). (Lea también: Justicia rechazó demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos )



El juez instructor, José Castro, sospecha que Cristina cooperó "activamente" con Urdangarin utilizando para fines personales una parte del dinero presuntamente malversado, mediante una empresa pantalla, Aizoon, propiedad de ambos a partes iguales.



Tras cuatro años de una instrucción que contribuyó a hundir la imagen de la monarquía española y a la abdicación de Juan Carlos I, el magistrado había ordenado el 22 de diciembre el procesamiento de la hermana de Felipe VI. Algo inédito en la monarquía española y un duro golpe para su imagen.



Problemas de salud a repetición, informaciones sobre una relación sentimental con una elegante aristócrata alemana de origen danés mucho más joven que él, un costoso viaje a Botsuana para cazar elefantes en abril de 2012 cuando los españoles vivían el momento más duro de la crisis: los escándalos dieron al traste con la buena imagen que Juan Carlos I tenía como artífice de la democracia en España tras el fin de la dictadura franquista (1939-1975).



Pero sin duda el más determinante fue el 'caso Noos'.



"No lo sé", "no lo recuerdo", "lo desconozco", "no lo sabía", "no me consta", fueron las respuestas que la infanta Cristina dio al juez Castro durante un interrogatorio de más de cinco horas previo al procesamiento en febrero de 2014. (Lea también: Tribunal Supremo español admitió demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos )



La hermana del rey alega que confiaba plenamente en su marido, no participaba en sus negocios y se limitaba a firmar lo que él le pedía.



Esto no ha impedido sin embargo, que su hermano, y la esposa de éste, la reina Letizia, se distanciasen aún más de ella desde su llegada al trono.



En apenas un año, Felipe VI ha dado también un nuevo estilo a la corona ordenando una auditoría de las cuentas de la Casa Real, acercándose a nuevos sectores de la sociedad española y acudiendo a decenas de actos y viajes oficiales.



Logró así una pequeña mejora en la imagen de la monarquía: 4,34 puntos sobre 10 en un sondeo de abril del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas, frente a 3,72 en el momento de la abdicación de Juan Carlos I.



Pero todavía no ha conseguido superar la barrera de los cinco puntos por encima de la cual estuvo la corona española hasta 2010 y está lejos de los 7 que tenía a mediados de los años 1990. (Lea también: Carlos de Inglaterra y Gerry Adams sellan reconciliación con apretón de manos )



Tal vez despojar a su hermana de su título nobiliario antes del juicio ayude.



