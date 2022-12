Ricky Martin terminó con su compañero sentimental, según diarios internacionales

puertorriqueño El Nuevo Día en su edición digital.

El periódico, que cita como fuente a la relacionista del cantante en Puerto Rico, Helga García, asegura que la ruptura ha sido "en un marco de armonía" entre ambos.

Además, apunta que en este momento el cantante no tiene intención de hacer comentarios al respecto. De hecho, en su cuenta de Twitter Martin no ha hecho alusión alguna a la ruptura y el único mensaje de este jueves dice en inglés: "Come bien, entrena duro, vive apasionadamente y duerme bien".

Martin informó de su relación con González Abella en 2011, después de haber hecho público en 2010 que era homosexual y de haber tenido a sus gemelos Matteo y Valentín.

La ruptura tiene lugar tan sólo unas semanas después de haber informado a Efe que le gustaría contraer matrimonio en España y aseguró que "si me fuera a casar, me encantaría hacerlo en España, hay escenarios espectaculares para hacer una gran boda”.

El cantante y actor tiene la nacionalidad española desde hace dos años.

Con EFE.