Rodolfo Hernández insultó a periodista que lo cuestionó por el caso Vitalogic

No paran las desatinadas declaraciones del suspendido alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. La nueva ‘víctima’ fue, este lunes, el columnista y periodista Yesid Lancheros, quien resultó insultado y agredido por el mandatario.

“El doctor Yesid Lancheros es un burócrata puesto por el Partido Liberal, es un lagarto de siete suelas, entonces no me interesa lo que haga y que me ataque, que diga todo lo que quiera, ¿pero que me diga que no es un burócrata?, o es que lo pusieron allá por inteligente, doctor Yesid, usted no puede trabajar que no sea por nómina estatal”, le dijo Rodolfo Hernández a través de un Facebook Live al periodista.

Publicidad

#VIDEO Rodolfo Hernández (@ingrodolfohdez) insultó a periodista que lo criticó por el caso Vitalogic. “Es un lagarto de siete suelas” y “es poco inteligente” le dijo el suspendido alcalde de Bucaramanga #VocesySonidos pic.twitter.com/R6xdsCYLVB — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 20, 2019

Vea también: Vitalogic habría presionado para quedarse con contrato de las basuras en Bucaramanga

Las airadas declaraciones del mandatario suspendido se dieron después de que el periodista lo criticara, en una columna del periódico local Vanguardia, por su presunta relación en el escándalo de corrupción conocido como Vitalogic.

De inmediato, el periodista Yesid Lancheros le salió al paso a las palabras del alcalde y en diálogo con BLU Radio lo invitó a responder las preguntas que le planteó en la columna sobre los nexos de los familiares de Hernández Suárez en ese hecho de corrupción.

Publicidad

“El alcalde Rodolfo Hernández acude a los insultos como una manera de evadir las preguntas que se le plantearon en la columna sobre ese escándalo de corrupción, que es muy serio y compromete a su familia. Ni una sola pregunta respondió”, dice el periodista.

Conozca más: Implicados en caso Vitalogic deberán responder por irregularidades en contratación

Publicidad

De igual manera, el comunicador criticó la forma en la que Rodolfo Hernández maneja los temas de ciudad: con insultos.

“Vemos que el alcalde no solo se dedica a golpear físicamente a los concejales, a insultar a las personas que se le atraviesan en la calle, sino que ahora también está acudiendo a la agresión verbal para impedir que se le formulen preguntas en medio del ejercicio de la libertad de expresión”, añadió.

Aquí la entrevista completa con el periodista Yesid Lancheros:

Publicidad