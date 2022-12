Rusia firma acuerdo de integración con Crimea y Sebastopol

de Crimea y la ciudad de Sebastopol en el seno de la Federación Rusa.

La firma tuvo lugar en una ceremonia solemne ante el pleno del Parlamento ruso y los jefes de todas las regiones rusas reunidos en la Sala de San Jorge del Gran Palacio del Kremlin en la que el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que Rusia no desea la desintegración de Ucrania, en un discurso pronunciado ante el parlamento y los gobernadores rusos en el Kremlin.

"No crean a quienes les infunden miedo a propósito de Rusia, a quienes les dicen que después de Crimea seguirán otras regiones", declaró Putin dirigiéndose a los ucranianos. "No queremos la escisión de Ucrania, no la necesitamos", agregó.

Con EFE y AFP.