Saldrá victorioso: padre de Jhon Viáfara tras anuncio de extradición a Estados Unidos

Elier Viáfara, padre del exfutbolista John Viáfara, le aseguró a BLU Radio que confía que su hijo saldrá pronto luego del anuncio de la extradición a Estados Unidos.

Desde el corregimiento de Robles, municipio de Jamundí, insistió en la inocencia de

su hijo asegurando que no tienen lujos, como lo tendría cualquier narcotraficante.

Vea aquí: Inicia trámite de extradición del exfutbolista Jhon Viáfara a Estados Unidos

Publicidad

Añadió además que, de ser así, no tendría que estar trabajando haciendo limpieza en un colegio público de esa localidad en el Valle del Cauca.

“Lo hemos dejado en las manos de Dios y de las investigaciones que los americanos han hecho, aquí estuvieron dos años siguiéndome. Me vieron trabajando como aseador de un colegio”, precisó Elier.

Lea además: “Mi hijo no es ningún capo del narcotráfico”: emotiva defensa del papá de Jhon Viáfara

Publicidad

“A nosotros nos dijeron que todo estaba bien, que no iba a pasar nada, porque, la verdad, a todo el mundo le consta que no tenemos nada, y él no tiene más de lo que se ganó”, agregó.

John Viáfara, capturado en marzo del año pasado por supuestamente pertenecer a una organización con vínculos con el llamado ‘clan de golfo’, sería extraditado en la tarde de este jueves.

Publicidad