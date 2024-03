Salvar vidas no puede ser un negocio: Angélica Lozano por proyecto de ley de seguridad vial

Desde que el proyecto 233 de 2023 fue radicado en el Senado de la República, el cual busca modificar el control y vigilancia del sistema vial en Colombia, se viene denunciando que está hecho para beneficiar el negocio del Clan Torres.

Dicen que al mismo "le han colgado tantos micos" que el espíritu inicial en el que se proponían modificaciones de control y vigilancia del sistema vial para salvar vidas, se volvió un negocio productivo para quienes prestan los servicios de trámites de tránsito.

La senadora por el partido Verde Angélica Lozano, habló sobre el tema en Mañanas Blu con Camila Zuluaga y afirmo que dicho proyecto no debe hundirse y que hay que salvarlo.

"Hay que salvar el proyecto. Este proyecto tiene 24 artículos y le metieron 3 micos en tres artículos, por eso hago un llamado a la lógica. Si identificamos tres medidas, no solo inconvenientes, sino que tienen un gato encerrado económico y problemático, pues quitemos esos tres artículos y no como varios colegas, que dicen que prefieren hundirlo todo. Este es un proyecto que lleva ya casi dos años en trámite, que surgió de la sociedad civil, de la Liga de Seguridad Vial y que recoge muchos de los estándares y de las medidas que ya funcionan bien en otros países que han sido recogidas por Naciones Unidas. Entonces mi invitación a los colegas de la Cámara y del Senado es a que saquemos los micos, pero llevemos adelante el proyecto con las medidas positivas", afirmó Lozano.

Asimismo, la senadora hizo énfasis en que dicho no debe ser usado para otros fines y propuso trabajar en conjunto con la sociedad civil para garantizar que la seguridad vial no sea un negocio y que los proyectos no se conviertan en instrumentos para beneficiar a ciertos grupos económicos.

"Salvar vidas no puede ser un negocio, no hay que volver estos proyectos un instrumento para crear negocios y utilizándolos para otra finalidad", manifestó la congresista.

Finalmente, la senadora hizo un llamado para revisar todas las leyes relacionadas con la seguridad vial y evaluar si están creando rentas o restricciones innecesarias.

Escuche la entrevista aquí:

