Santandereanos 'atrapados' en países de sur América piden ayuda para regresar a Colombia

Se trata de más de 300 colombianos que a raíz de las medidas de cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, 'quedaron 'atrapados' en países de sur América.

Los colombianos recorrian, algunos en cicla, moto o carro, países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Perú.

En el grupo se encuentran 13 santandereanos que completan más de 20 días sin poder regresar al país, tras el cierre de las fronteras por las medidas implementadas por el Gobierno Nacional.

Pese a solicitudes hechas al Ministerio de Relaciones Exteriores, denuncian que no han tenido ayuda.

Edinson Carreño de la Red Internacional de Apoyo a Motoviajeros, hizo un llamado al Gobierno Nacional para lograr el regreso de todos los ciudadanos atrapados en otros países.

“Ya se han enviado comunicaciones a la Cancillería y otras entidades del Gobierno Nacional, pero no ha habido ninguna solución. Estas son personas que ya no tienen cómo mantenerse en esos países porque no tenían pensado quedarse tanto tiempo. Se encuentran en hostales y sorteando cada día para comer”, manifestó Carreño.

Adriana Acuña, administradora para Colombia de Redes Unidas de América, asociación de viajeros de motos, mochileros y ciclistas, que hacen viajes por Latinoamérica, también solicitó ayuda a la Cancillería de Colombia.

“Tenemos colombianos, 50 en Argentina, 30 en Brasil, 200 en Perú, 10 en Bolivia y 30 en Chile, la idea es que puedan regresar a sus hogares porque se encuentran sin dinero”, indicó Acuña.

Asegura que, a través de la Cancillería de Colombia, les solicitaron diligenciar formularios para poder ayudarlos, sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta.

