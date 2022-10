Santos alborotó el avispero, ¿es viable su propuesta de mandatos de seis años?

de los cargos públicos ¿Qué hay detrás? ¿Es viable? ¿Cuál es el mensaje? Debate.

Publicidad

“Es una cortina de humo que desvía el debate nacional sobre la presencia de Juan Manuel Santos a Venezuela para avalar el mandato de Nicolás Maduro. Santos suelta las perlas para generar ruido y me sorprende ver senadores del Partido Liberal diciendo que sí les gustaría un periodo más amplio cuando el gobernante es de su color”, opinó Paloma Valencia.

“La propuesta no tiene sentido y no hay opciones de aprobarla por tiempo e inhabilidades inconstitucionales. La pregunta es por qué hizo la propuesta el presidente si sabe que no es viable”, comentó Héctor Riveros.

Publicidad

“El punto del debate es la paz. El proceso no será de meses sino de años y los tiempos ya no son suficientes para llegar a acuerdos. El presidente debe decir en noviembre si va a o no va a la reelección. La propuesta debe aplicar al gobierno que comience en 2014”, dijo a su vez Nicolás Uribe.

Publicidad

Así habló Santos sobre su posible reelección. Video de Noticias Caracol.

Partidos hacen 'mea culpa' por perjuicios de la reelección presidencial. Consulta de El Espectador.

Publicidad