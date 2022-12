Uribe, envió este miércoles a propósito de los tres años que cumplió Santos en el poder.

“Mi abuela me decía, cuando yo estaba haciendo cosas que realmente no tenían ningún sentido: mijito coja oficio. Yo diría que el presidente Uribe como que no tiene oficio diferente a atacar al gobierno con 89 tuiters”, aseveró el mandatario colombiano

Santos criticó además que en esa lista de tuits el expresidente no le reconoció algo positivo a su gobierno.