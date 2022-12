Santos ordenó a negociadores no levantarse hasta tener resultado con uribismo

El presidente Juan Manuel Santos dijo en Cartagena que dio la orden para que delgados del Gobierno no se paren de la mesa hasta que no concreten resultados con el uribismo en la reunión que sostienen este sábado.



Durante la instalación de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno manifestó que seguirán trabajando hasta alcanzar un nuevo acuerdo.



“Hoy mismo, en este preciso momento, se están reuniendo nuevamente en Bogotá, el expresidente Uribe y delegados de su partido con los negociadores del Gobierno. Hice venir específicamente de La Habana al jefe negociador Humberto de La Calle y al comisionado de paz Sergio Jaramillo, a esta reunión y les di instrucciones de que no se pararan de la mesa hasta no evacuar todos los puntos”, dijo Santos.



“Hemos trabajado día y noche, sin descanso, para avanzar en ese diálogo incluyente con todos los sectores de la sociedad: los que promovieron el NO, los que apoyaron el SI y los que no votaron”, añadió.



Finalmente, dijo que el tiempo apremia, por lo que es necesario un pronto acuerdo.



“Hay un dicho que muchos de ustedes conocen: no hay mal que por bien no venga. Los chinos dicen que toda crisis presenta oportunidades. Esa es la actitud con la que estamos actuando para lograr una paz más estable, amplia y más profunda. Y hay que hacerlo pronto porque el tiempo conspira contra el proceso. El cese al fuego pactado es muy frágil”, finalizó.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Ya están sentados dialogando con la oposición los delegados de paz del Gobierno. Hay expectativa por el encuentro en el que Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo están explicando a los sectores del NO lo que dijeron las Farc en Cuba de las más de 400 propuestas.



-Se reabre la polémica en el Hospital La María de Bello, por alteración de documentos. La empleada de facturación reveló que el día que se operó el contralor de Antioquia Sergio Zuluaga, la obligaron a firmar los recibos, quien según ella fueron reimpresos y no eran los originales.



-En Cali la policía mediante los registros de las cámaras de seguridad de una unidad residencial, buscan a un sujeto que ingreso a uno de los apartamentos y asesino a dos hermanos. Los cuerpos sin vida fueron encontrados por un vigilante que dio aviso a las autoridades.



Un gran incendio provocó el derrumbe del hotel más antiguo de Inglaterra.



-Acaba de terminar el juego entre el Alavés y el Real Madrid, donde Daniel Torres fue titular...Y en Italia Carlos Sánchez será suplente.



-Algunos sectores de la política italiana mostraron hoy su malestar después de que el viceministro de Cooperación Regional de Israel haya afirmado que los temblores del 26 de octubre en el centro del país son un "castigo" por el texto de la Unesco sobre la Ciudad Vieja de Jerusalén.



-Tres soldados murieron y cinco resultaron heridos en un ataque del Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda, en la provincia de Hakkari, en Turquía.



-El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró que el restablecimiento de la pena de muerte para los participantes en el golpe de Estado fallido en el mes de julio pasado será sometido al Parlamento, añadiendo que las críticas occidentales al respecto "no cuentan".