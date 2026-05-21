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Se aplazó la decisión sobre el futuro de la Ley de Encuestas en la Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Constitucional se reunirá nuevamente el próximo 3 de junio para debatir y definir el futuro sobre la Ley de Encuestas.

Corte Constitucional
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 21 de may, 2026

Los 9 magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Constitucional se dieron cita en la mañana de este jueves para debatir sobre la demanda que pide tumbar la Ley de Encuestas. En el alto tribunal hay dos ponencias: la del magistrado Juan Carlos Cortés y la de la presidenta de la Corte, Paola Meneses.

Sin embargo, Blu Radio pudo confirmar que ninguno de los dos proyectos de fallo fue debatido en Sala y que la decisión fue aplazar la discusión para dentro de dos semanas, es decir, para el próximo 3 de junio.

Fue en septiembre del año pasado cuando la Corte Constitucional decidió admitir para su estudio una demanda que pide “tumbar” la Ley 2494 de 2025, norma que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en Colombia. La acción fue presentada por Juan Manuel López, quien sostiene que la ley debió tramitarse como estatutaria, al afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.

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Según el demandante, la norma impone restricciones que podrían limitar la pluralidad informativa y concentrar el control en pocos actores, al prohibir los sondeos no probabilísticos y exigir condiciones técnicas estrictas para la publicación de encuestas electorales. Además, advierte que varias disposiciones asignan nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, a su juicio, modificaría su diseño institucional.

La demanda también cuestiona la ausencia de un análisis de impacto fiscal y señala que la creación de órganos técnicos, el registro nacional de firmas encuestadoras y las auditorías previstas en la ley implican gastos permanentes que no fueron evaluados, en contravía del principio de sostenibilidad fiscal.

En enero de este año, la Procuraduría General de la Nación envió un concepto a la Corte en donde le da un ‘espaldarazo’ a la ley, asegurando que regular encuestas no significa censura.

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