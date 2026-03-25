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Blu Radio  / Nación  / Se cayó reunión entre Colombia y Ecuador para superar crisis diplomática: ¿por qué?

Se cayó reunión entre Colombia y Ecuador para superar crisis diplomática: ¿por qué?

El objetivo de la reunión era destrabar varios frentes de tensión diplomática entre ambos países. El principal, la imposición de aranceles a productos colombianos decretada por el presidente Daniel Noboa.

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