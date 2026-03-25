Se cayó reunión entre Colombia y Ecuador para superar crisis diplomática: ¿por qué?

La reunión entre delegaciones de alto nivel de Colombia y Ecuador, prevista para el 25 y 26 de marzo en Lima, fue cancelada, frustrando un intento por aliviar la creciente tensión diplomática entre ambos países. El encuentro, anunciado días antes por la Cancillería colombiana, se realizaría en la sede de la Comunidad Andina y contaría inicialmente con cancilleres, luego con vicecancilleres, lo que ya evidenciaba ajustes de última hora antes de su caída definitiva.

El objetivo de la reunión era destrabar varios frentes de tensión diplomática entre ambos países. El principal, la imposición de aranceles a productos colombianos decretada por el presidente Daniel Noboa, quien argumentó una supuesta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra grupos criminales en la frontera. En respuesta, el Gobierno colombiano adoptó medidas recíprocas, desatando una guerra comercial. La cita buscaba precisamente explorar la suspensión de estas decisiones y restablecer los canales de diálogo.

Más de 600 colombianos deportados de Ecuador; Petro cuestiona al presidente Daniel Noboa Foto: presidencia / AFP

Otro punto crítico en la agenda era el incidente de seguridad en la zona fronteriza, tras el hallazgo de un artefacto explosivo que, según investigaciones, habría caído en territorio ecuatoriano y terminó rebotando en Colombia. El presidente Gustavo Petro habló de bombardeos, mientras que Ecuador negó cualquier violación de soberanía colombiana. En este contexto, la Comunidad Andina actuaría como mediadora para bajar la tensión entre los dos gobiernos.

Sin embargo, la reunión no se concretó. Versiones apuntan a problemas de agenda por parte de Ecuador, mientras que otras indican que las mesas técnicas previas no lograron avances suficientes. A esto se suma un cambio de último momento en la representación ecuatoriana: el encuentro ya no sería atendido por la vicecanciller, sino por un funcionario de menor rango, lo que generó incomodidad en la delegación colombiana.



La cancelación deja en vilo cualquier salida inmediata a la crisis. Por ahora, no hay una nueva fecha prevista para retomar el diálogo, lo que implica que las tensiones políticas, comerciales y de seguridad entre ambos países podrían prolongarse.