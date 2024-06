Se disputa el puesto de la presidencia de la Cámara de Representantes

En Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Martha Alfonso, representante a la Cámara, se refirió a su postulación y deseo de quedarse en la presidencia de la Cámara de Representantes. Dos mujeres, Catherine Miranda y Marta Alfonso, se encuentran en competencia por liderar esta importante posición.

Según los acuerdos políticos establecidos, se suponía que el Partido Verde tenía el turno para ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes. Catherine Miranda, quien desde hace tiempo había manifestado su interés en postularse para dicho cargo, oficializó su candidatura. Sin embargo, Marta Alfonso, representante a la Cámara y miembro del mismo partido, también decidió lanzarse como candidata.

Esta rivalidad política ha generado tensiones al interior del Partido Verde. Mientras que Miranda cuenta con el respaldo de algunos integrantes de la bancada, Alfonso es apoyada por otros miembros que pertenecen al Pacto Histórico. Esto ha generado divisiones al interior del partido y ha puesto en evidencia las diferentes corrientes ideológicas que existen dentro de la colectividad.

“Yo soy militante y congresista del partido Alianza Verde, es quien responde por mi aval legalmente, pero nosotros logramos en el departamento del Tolima una coalición con el Pacto Histórico para lograr el umbral. Allí hicimos una lista de conjunto. Yo, de hecho, era la única candidata dentro de esa lista por fuera de los partidos del Pacto Histórico y por eso mi presentación es a nombre de esa coalición, aunque legalmente y políticamente yo pertenezco al Partido Verde”, indicó Martha Alfonso.

Cabe mencionar que Marta Alfonso es reconocida por su participación en el partido y su papel destacado como coordinadora ponente de la reforma pensional. Por su parte, Catherine Miranda ha liderado esfuerzos para fortalecer la estructura del Partido Verde y ha sido una defensora del actual programa de Gobierno implementado por el presidente Gustavo Petro.

“Yo tengo la legitimidad y creo poder aspirar por ser militante, por ser una persona absolutamente disciplinada en esa militancia. A todas las reuniones, a no ser que yo no esté en Bogotá o que tenga algún problema de salud, he asistido. Creo que soy de las personas que más lidera dentro de la bancada”, señaló Martha Alfonzo.

Como resultado de las diferencias existentes, se espera que no se logre un acuerdo para una candidatura única. Esto podría dar lugar a una elección donde ambas mujeres compitan por la presidencia de la Cámara de Representantes. Esta situación refleja la pluralidad de opiniones dentro del Partido Verde y la complejidad de mantener la unidad en medio de posturas ideológicas divergentes.

