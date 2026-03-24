En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Santiago Castrillón
Air Canada
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Se escuchaban gritos de “no me dejen morir”: sobreviviente al accidente en Putumayo

Se escuchaban gritos de “no me dejen morir”: sobreviviente al accidente en Putumayo

El soldado sobreviviente del accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, señaló que el avión se partió en dos, punto en el que decidió saltar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad