Se escuchaban gritos de “no me dejen morir”: sobreviviente al accidente en Putumayo

Blu Radio habló con un sobreviviente del accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, comienza a revelar detalles clave de lo sucedido.

“No me dejen morir” es la frase que, según relata el soldado Mauro Peñaranda, de 22 años, sigue resonando en su mente tras lograr sobrevivir a la tragedia que dejó decenas de afectados.

Peñaranda, oriundo de Villanueva, Bolívar, y con apenas un año de servicio militar, hace parte del grupo de 57 sobrevivientes del siniestro. De acuerdo con su relato, desde el momento del despegue la aeronave presentaba anomalías. “Traqueaba desde el inicio”, aseguró, señalando que, aunque este tipo de vibraciones puede ser común, en esta ocasión podría estar relacionado con un posible sobrecupo o fallas en el mantenimiento del avión.

Se escuchaban gritos “no me dejen morir”: Sobreviviente al accidente en Putumayo

El joven soldado también describió que durante el vuelo se percibía un ambiente de tensión entre los ocupantes. “Todo ocurrió en cuestión de segundos, duramos solo 5 minutos en el aire”, afirmó el sobreviviente.



Según su testimonio, la aeronave se partió en dos, lo que lo llevó a tomar una decisión desesperada: lanzarse para salvar su vida.

“Cuando iba cayendo, se escuchó un ruido raro. Todos nos agarrábamos de las varillas, nos agarrábamos pidiéndole a Dios. Se partió todo. Unos se estaban quemando, pedían ayuda, pero uno no podía hacer nada”, señaló el sobreviviente.

El soldado Peñaranda agregó que la compuerta nunca se abrió, lo que habría dificultado la evacuación de varios de los militares a bordo.

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Mientras tanto, en tierra, la incertidumbre comenzó con una llamada telefónica. Desde las primeras horas de la mañana, familiares de los soldados recibieron comunicaciones que alertaban sobre el accidente. A esta hora, muchos continúan llegando a centros médicos en busca de información sobre el estado de sus seres queridos.

Las autoridades han confirmado que al menos 24 personas resultaron heridas. De ellas, 21 permanecen hospitalizadas, una se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y dos más están bajo observación médica. El caso sigue en investigación para determinar las causas exactas del accidente.