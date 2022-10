“Se fijan más en vómitos de Messi que en sus récords”: presidente de Barcelona

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, denunció que Leonel Messi sufre una gran presión extradeportiva por parte de la prensa y hasta de la afición y aseguró que “se fijan más en sus vómitos que en sus récords”.

"Messi está sometido a una gran presión extradeportiva. He hablado con su padre, Jorge, hace dos días y me consta que no ha cambiado nada, es feliz en el Barça y en sus declaraciones lo dice claramente: lo quiere ganar todo. Otra cosa es que, efectivamente, él es sensible a cuestiones que están fuera. Se habla más de sus vómitos, por ejemplo, que del récord de Zarra. Y aunque hay otros jugadores y otras situaciones, sólo se comenta el de Messi con Hacienda", dijo Bartomeu al Canal 8 TV de la televisión catalana.

De esta manera, el presidente azulgrana le restó importancia a las declaraciones de Messi al diario Olé, que originaron una serie de comentarios sobre la supuesta salida del jugador del club.