Se hundió reglamentación de la eutanasia en la Cámara de Representantes

Después de un duro pulso y una reñida votación durante la Plenaria de la Cámara de Representantes, se hundió el proyecto de ley que reglamentaba la eutanasia en el país.

La iniciativa planteaba que toda persona que sufriera de una enfermedad incurable o en fase terminal, o una condición médica que afectara su calidad de vida de manera grave, tendría derecho al control sobre el proceso de su muerte y a elegir dentro de las opciones que incluye el derecho a morir dignamente.

“Celebro el debate que se dio hoy en la plenaria, es histórico que esta iniciativa haya llegado hasta este punto, pero lamento mucho que la discusión gire en torno a creencias ideológicas, morales y religiosas, y no en torno a ser garantistas de los derechos de los ciudadanos, que es lo que Colombia espera de esta Cámara”, dijo el representante Reyes Kuri.

En la discusión se tuvieron en cuenta argumentos de tipo médico, pero también del orden religioso, tema que al final pesó.

“Primero las razones personales, religiosas, no se le deben imponer a los demás. Yo soy una persona con profundas convicciones religiosas, pero no creo que deba traer esas convicciones e imponérselas a los demás. Creo que por encima de mis creencias esta la dignidad del ser humano y no hay nada más indigno, para el ser humano que verse obligado a continuar con un estilo de vida que es incompatible con la dignidad humana” expresó el representante Gabriel Santos.

El proyecto de ley no contó con el apoyo de partidos como el Centro Democrático, Conservador, Colombia Justa y Libre, el Mira, Cambio Radical, entre otros.

La reglamentación de la eutanasia fue una orden que dio en 1997 la Corte Constitucional, pero hasta el momento no se ha podido reglamentar.

