Se identificaron como disidentes de Farc: organización de desminado en Mesetas

En diálogo con BLU, la noruega Vanessa Finson, directora de la Organización Civil de Desminado Humanitario Ayuda Popular Noruega (APN), confirmó que los hombres que los amenazaron mientras realizaban su labor en Mesetas, Meta, se identificaron como disidentes de Farc.



“Nos dijeron que no quería extranjeros ahí y se identificaron como disidentes de las Farc y que además no querían el desminado humanitario”, dijo.



De otro lado, manifestó que el grupo armado que los amenazó les dio hasta las 6:00 de la mañana de este viernes para que se marcharan de la zona de Mesetas, en el Meta.



“Ayer en la noche llegaron unas personas armadas y nos dijeron que no querían el desminado humanitario y que teníamos hasta las 6:00 de la mañana de hoy para irnos de ahí y quemaron uno de nuestro vehículos. Nuestra gente tuvo que mudarse”, explicó.



Agregó que el personal tuvo que desplazarse hasta Vistahermosa y que ya están seguros.



Más temprano, la organización señaló en un comunicado que la situación ocurrió en el caserío Santa Helena.