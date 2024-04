¿Se puede avanzar en los diálogos, aunque algunos grupos no demuestren voluntad de paz?

El jefe negociador del Gobierno con las disidencias de las Farc, Camilo González Posso, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre el proceso de pazen el país y los desafíos que enfrentan en la mesa de diálogos que se “recompuso”. Según comentó, se ha llevado a cabo una reunión extraordinaria en San Vicente del Caguán, en la se establecieron otros “acuerdos parciales”. Sin embargo, señaló que algunas fracciones de las disidencias, como las de Caquetá, Guaviare y Meta, están escalando la violencia y no muestran intención de volver a la mesa de negociación.

Aunque hay voluntades de avanzar, no se puede garantizar que los avances se mantengansi los otros grupos sabotean el proceso, según añadió. Por eso, planteó la posibilidad de avanzar con los grupos que sí han mostrado cierta voluntad y dejar de lado a los que están obstaculizando el proceso que se adelanta.

En ese sentido afirmó que se está buscando “una forma de entendimiento” para que los avances “no sean saboteados”, pero reconoció que no se puede garantizar. Destacó que los acuerdos parciales alcanzados en San José del Guaviare y San Vicente del Caguán demuestran que es posible llegar a acuerdos con las partes dispuestas, pero que el tiempo es uno de los desafíos en el proceso de paz, ya que el mandato presidencial es de dos años y no se sabe qué ocurrirá en el próximo Gobierno.

“La verdad que son bloques que tienen bastante independencia, tienen territorios muy delimitados y vamos a continuar con esta zona del oriente del país y allí, por lo menos, no se ha desatado una guerra. Esto es muy incierto y en cualquier momento tendremos sorpresas, pero estamos buscando una forma de entendimiento, de modo que no sabotean lo que se está adelantando con quienes permanecen en la mesa; no podríamos garantizarlo, pero hay voluntades. Yo creo que los acuerdos que se han hecho tanto en San José del Guaviare como ahora en San Vicente del Caguán, muestran que sí es posible y de hecho la participación de la gente fue masiva”, precisó.

Explicó que están trabajando en acuerdos parciales con aplicación inmediata, así como en inversiones sociales en los territorios más afectados por la violencia; sin embargo, también se debe trabajar en una agenda para un acuerdo definitivo que involucre a todos los actores.

Sobre el reclutamiento de menores de edad, recalcó que se deben cumplir los compromisos de no vincular a niños y niñas a los grupos armados y se deben tomar medidas para liberar a la juventud del lenguaje y los símbolos de la guerra. Reconoció que, en algunos territorios, donde el Estado ha estado ausente, las organizaciones armadas aprovechan esta situación para realizar obras y ganar influencia en las comunidades.