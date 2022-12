Se pueden vender activos estatales sin afectar generación de riqueza: Duque

Este martes, el presidente Iván Duque participó del Congreso Nacional de Exportadores de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex. Allí confirmó parte de la estrategia de recuperación económica del Gobierno, que incluye la venta de activos estatales.

El presidente aseguró que el país tiene que considerar aceleradores de crecimiento y más en momentos de pandemia, lo cual incluye la venta de activos de manera inteligente y sustituirlos por generadores de riqueza para que el país avance. Aseguró que es falso que el Gobierno vaya a vender estos activos de manera acelerada, pero que se puede hacer de manera precisa e inteligente.

“Muchas personas dicen: es que van a salir a vender todos los activos, no, no. Aquí no estamos pensando en hacer cosas a la topa tolondra ni hacer cosas que afecten la capacidad nuestra de generar riqueza. Pero lo cierto es que en Colombia se pueden dar de manera inteligente y con precisión sustituciones de activos, ¿por qué? porque en este país tenemos que seguirlo conectando. Este país necesita más vías terciarias, necesita más acueductos, necesita más electrificación. Bienes públicos que son también habilitadores de crecimiento”, dijo el presidente.

El presidente dijo que su administración ha demostrado coherencia en los objetivos económicos resaltando que en este momento el país debe enfocarse en recuperar las actividades productivas pausadas por cuenta del COVID-19. Dijo que los diferentes sectores deben enfocarse en el empleo, puntualmente en ‘empleatones’ sectoriales como primer paso ya que no se puede hablar de reforma fiscal si primero no se normaliza la actividad económica y se le da un impulso.

“Mucha gente pregunta si viene o no viene una reforma fiscal. Pues lo más importante es retomar la senda de crecimiento, hacer una reforma fiscal sin retomar la normalidad económica por lo menos de actividad en tanto oferta y demanda y empezar una senda de crecimiento es una torpeza… Nosotros estamos en este momento: reactivación segura, poner la economía a crecer, hacer un choque grande en materia de inversión y generación de empleo. Todos lo que tenemos que ponernos en la tarea es de estar haciendo las empleatones sectoriales”, dijo.

Agregó que esta reactivación debe estar acompañada de facilidades de crédito y de inversión en los diferentes sectores, ya que el país

“no va a salir adelante parándose, sino reactivándose”.

