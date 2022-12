Secretario de la CIDH pide que Colombia no se comporte como Venezuela y acate

Petro son vinculantes al Estado colombiano.

Publicidad

Álvarez Icaza se refiere a las medidas cautelares que la Comisión le dictó a favor de Petro con relación a la destitución e inhabilidad de 15 años proferida en diciembre pasado por la Procuraduría.

El secretario manifestó que la Corte Constitucional colombiana ha señalado que las medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento y por eso contradijo la hipótesis de Rafael Nieto Navia, colombiano expresidente de la Comisión, quien afirmó que ni en la convención ni en el estatuto aparece la facultad de dictar medidas cautelares.

Publicidad

Al respecto, Álvarez Icaza aseveró que Colombia “ha sido un ejemplo de cumplimiento” y “no se puede comportar como Venezuela”, uno de los siete países de la región que no ha acatado fallos de la Comisión Interamericana.

Publicidad

En cualquier caso, Álvarez Icaza apuntó que la decisión tomada en unanimidad por los siete comisionados de la CIDH detiene la destitución mientras se estudia de fondo si la Procuraduría violó los derechos políticos de Petro. “La Comisión no califica el fondo, si se volvo un derecho o no, a partir del estudio que haga de fondo lo podrá determinar”, comentó el secretario.

Álvarez Icaza agregó que la decisión no es una intromisión ni un irrespeto al Consejo de Estado ni al Consejo Superior de la Judicatura, quienes respaldaron jurídicamente la destitución, pues Colombia en su Constitución da competencias de intervención a la CIDH.

Publicidad

“Esta medida es un mecanismo jurídico que en este caso ha decidido profundizar el estudio sobre los derechos políticos que se están alegando”, dijo el funcionario, quien reveló que anualmente se reciben más de 400 reclamaciones de medidas cautelares.

Publicidad

Emilio Álvarez Icaza agregó que el Estado colombiano tiene un plazo de 90 días para informar la especificidad del derecho de entendimiento que le permita a la Comisión decidir de fondo. En ese sentido, en una audiencia del próximo lunes en la mañana en Washington la Procuraduría y la defensa de Petro podrán exponer sus argumentos.

Finalmente, Álvarez Icaza apuntó que no habrá un escenario de cascada de solicitudes de medidas cautelares por parte de otros funcionarios destituidos por la Procuraduría. “En este momento es única y exclusivamente de aplicación particular, no es un precedente para todos los casos”, comentó.