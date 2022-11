Secuestro de funcionario de ONU no afectará agenda: Pte. del Consejo de Seguridad

En entrevista con BLU Radio, el actual presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Uruguay, Elbio Rosselli, rechazó tajantemente el secuestro de un funcionario de la ONU, al parecer a manos de disidentes de las Farc.



“Estas son cosas graves, no son inocentes, no sucedió porque sucedió, hay una intención detrás de ese cobarde hecho, pero no se va a modificar la actitud y el interés del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas por seguir contribuyendo a un proceso que los colombianos han dado inicio”, enfatizó.



Sin embargo, aclaró que la agenda no se modificará por el secuestro del funcionario, identificado como Herdledy López Hernández.



“Mantenemos presente el viaje a una de las zonas, pero el sitio dependerá del clima”, agregó.



Además, el presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entregó detalles de la visita de los miembros al país.



Aclaró que Estados Unidos y Rusia vinieron con sus representantes alternos, el de Norteamérica por temas de agenda y el de Rusia porque su embajador falleció recientemente.



Finalmente, Elbio Rosselli comentó que el acompañamiento solicitado por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc a la ONU es “un ejemplo impresionante para el mundo”.



“A la inversa de lo que normalmente sucede, siempre sucede que la ONU trata de intermediar, en este caso fue a la inversa y las partes en conflicto solicitaron nuestro acompañamiento”, destacó.

Publicidad