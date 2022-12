Secuestros y muertes en Colombia disminuyeron desde 2014, según The Economist

de las Farc, iniciados hace tres años (…) Sin embargo hay razones para creer que “el desenlace de este proceso será diferente” al de sus antecesores.



Así reseña el diario británico The Economist lo que denomina “la promesa de la paz” en Colombia, en un artículo del mismo nombre publicado este lunes.



El medio inglés recuerda también los antecedentes de las actuales conversaciones, como el genocidio político de la Unión Patriótica y los diálogos del presidente Andrés Pastrana entre 1999 y 2002. (Vea aquí: Santos pedirá mandato a la ONU para verificación del cese bilateral al fuego )



Sin embargo, añade este medio, “Colombia está cerca de un histórico acuerdo de paz” y asegura que “hay razones para creer que el desenlace del actual proceso de paz será diferente”.



Lo primero a tener en cuenta es que “los líderes de las Farc admitieron que su sueño de 50 años de tomar el poder por la fuerza terminó”.



“Esto debido no solo al aumento de fuerzas armadas bajo el gobierno de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010, sino también a que las condiciones de la región han cambiado. El régimen de Venezuela, que se ofreció como santuario y les ayudó a comprar armas, es profundamente impopular y su permanencia en el poder es incierto. El gobierno de Raúl Castro en Cuba ve beneficios diplomáticos ayudando a negociar la paz”, señala la publicación.



The Economist publica además una serie de gráficos en base a datos actualizados al 1 de septiembre de 2015 del Registro Único de Víctimas, que demuestran, por ejemplo, que el número de desplazados ha disminuido durante los últimos 13 años, pasando de casi 750 mil en 2002 a menos de 150 mil el último año.



Destaca también que de 2002 a 2013 disminuyeron los índices de muertos y secuestros a causa del conflicto armado en el país, pasando de casi 30 mil víctimas fatales y 5 mil plagios a 3 mil y menos de mil, respectivamente.



Los datos de los últimos dos años revelan que menos de 5 mil muertes a causa de la guerra y menos de mil secuestros se presentaron en el territorio nacional.



