Segundo vicepresidente del Senado pide auditar donaciones a Colombia por el terremoto

El senador por el Pacto Histórico y segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, solicitó a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación adelantar una auditoría “inmediata” a las donaciones recibidas por Colombia para atender las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La solicitud surge después de que una presentación del Ministerio de Hacienda, en medio de la presentación del presupuesto de 2027 el pasado 29 de septiembre, señalara como “por cuantificar” las donaciones relacionadas con el terremoto y las recibidas por la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

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“Que el propio Ministerio de Hacienda presente estas donaciones como ‘por cuantificar’ exige una explicación inmediata. Los colombianos necesitan saber cuánto se recibió, quién lo administra y cuánto ha llegado efectivamente a los damnificados”, afirmó el congresista de la oposición.

Ana Lucía Pineda // Foto: AFP

Ocampo cuestionó que, mientras el Ministerio de Hacienda desconoce el monto, la Presidencia no ha rendido un informe que permita esclarecer lo recibido y su utilización. Por ello, pidió a los entes de control una auditoría inmediata que identifique los donantes, las sumas y los bienes entregados, las entidades receptoras, los mecanismos de administración y los beneficiarios finales.

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El senador Ocampo también solicitó verificar los soportes de cada donación, los recursos pendientes de ejecución y la existencia de controles que garanticen su destinación a los fines anunciados. Asimismo, el congresista pidió que los resultados de las actuaciones sean públicos y que, si se encuentran irregularidades, se determinen las responsabilidades correspondientes.

“La solidaridad con las víctimas del terremoto merece cuentas claras. Cada peso y cada bien donado deben tener trazabilidad. La Contraloría y la Procuraduría deben establecer qué se recibió, dónde está y cómo se ha utilizado”, sostuvo Ocampo.