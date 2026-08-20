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Senador Miguel Ángel Barreto tendrá que ir al congreso con brazalete electrónico; esto dijo la Corte

Barreto, del partido Conservador, es investigado por los delitos tráfico de influencias de servidor público y determinador de interés indebido en la celebración de contratos.

Senador Miguel Ángel Barreto.jpg
Senador Miguel Ángel Barreto.
Foto: Senado.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

En medio del proceso que adelanta contra el congresista Miguel Ángel Barreto, la Corte Suprema de Justicia determinó que podrá seguir en libertad pero deberá cumplir una serie de condiciones, entre ellas la de cumplir una vigilancia eléctrica, que se cumple con el uso de un brazalete.

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Barreto, del partido Conservador, es investigado por los delitos tráfico de influencias de servidor público y determinador de interés indebido en la celebración de contratos.

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Según las pruebas recogidas, el alto tribunal acusa al congresista de haberse beneficiado de una serie de irregularidades en contratos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Empresa Industrial y Comercial del Estado para el Desarrollo Territorial (Proyecta).

Este caso se suma al iniciado en octubre de 2021, cuando también la Corte abrió un proceso por presunta falsedad en documento privado y fraude procesal al no reportar debidamente una donación a su campaña electoral de 2018.

Además de la vigilancia electrónica que estará a cargo del Inpec, Barreto deberá pagar $40 millones como una garantía legal y tendrá prohibido tener contacto con testigos del proceso.

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