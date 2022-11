Ser oposición no les quita el derecho a acudir a la JEP: MinInterior a uribistas

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aceptó que los exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe podrían entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero serán los magistrados del tribunal los que tomen la decisión final.



“Ni soy partidario ni soy enemigo de esa posibilidad, tenemos que respetar la decisión que tome cada uno de los exfuncionarios del gobierno Uribe (…) Serán los magistrados de la Jurisdicción Especial los que tengan que evaluar si cabe la posibilidad de que ellos tengan una revisión de sus casos”, manifestó Cristo.



El jefe de la cartera política dijo que no porque el Centro Democrático se haya opuesto a la creación de dicho tribunal temporal, se les quitaría el derecho de acogerse al mismo.



“La oposición del Centro Democrático a la JEP no debe llevarnos a la conclusión de que como son opositores, entonces los dirigentes y militantes no tendrían derecho jurídicamente hablando de acudir a la JEP”, enfatizó.



Cristo también señaló que la discusión está en si someterse a la JEP significa aceptar el delito imputado, pues eso implicaría que reconocen responsabilidad en delitos que comprometerían la reelección del expresidente Álvaro Uribe.



