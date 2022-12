Sergio Fajardo le pide a Daniel Quintero una discusión pública para resolver futuro de EPM

A través de una carta, Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia en el período 2012 a 2015, se refirió por primera vez a la situación que enfrenta Empresas Públicas de Medellín en relación a las recientes decisiones en Hidroituango y la salida de su junta directiva.

Según Fajardo, está en un juego una “riqueza pública, indispensable para el desarrollo social y económico de Medellín”, por lo que se debe evitar la polarización y el populismo “que resuelve problemas complejos con frases apenas sonoras y atractivas pero falsas”.

En esa medida, le pide al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que no use frases como “para hacer lo correcto no hay que pedir permiso”, cuando habla de la demanda contra los constructores, diseñadores e interventores de Hidroituango, pues lo correcto, según Fajardo, es una discusión pública “donde existen unas reglas, unos escenarios, unos mecanismos y leyes para tramitar las diferencias que se deben respetar”.

Ante esto, el exgobernador le aconseja al actual mandatario de la capital antioqueña que cree foros para hablar y resolver todas las dudas a los ciudadanos y entes de control, donde se eviten los chismes y las peleas por ganar más “likes”, en redes sociales.

