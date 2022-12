Si Colombia no hubiera ganado no habrían asesinado niño en Medellín: Guatibonza

El director de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Humberto Guatibonza, lamentó que algunos colombianos no sepan celebrar un triunfo de la Selección, por lo que dijo que a veces lamenta que Colombia gane un partido.



“No tenemos propósito de país, cómo es posible que un triunfo genere esta situación. Si no hubiera ganado Colombia seguramente no tendríamos estas dos niñas heridas y el niño muerto en Medellín”, dijo el general Guatibonza. (Lea también: Fueron asesinadas 88 personas durante el Día de la Madre )



El comandante de la Policía de Bogotá explicó que las dos menores que resultaron heridas estaban en un balcón al sur de Bogotá celebrando el triunfo de la Selección, cuando fueron impactadas por arma de fuego.



“Dos menores heridas que se encontraban en un balcón, una recibió el roce de una bala en la espalda y la otra recibió un disparo en el abdomen. Esta mañana me reportaron que ya están fuera de peligro”, reveló. (Lea también: Joven denuncia que 2 hermanas modelos la torturaron y desnudaron en Cundinamarca )



Sobre este caso, advirtió que ya estaría identificada la vivienda desde donde habrían salido los disparos, por lo que el responsable sería capturado en las próximas horas.



Entre tanto, en el caso del menor asesinado en Medellín, Sergio Vargas, secretario de Seguridad de esa ciudad, en diálogo con Mañanas BLU manifestó que “en ningún momento podemos decir que este hecho esté estrechamente relacionado con la celebración del gol de Colombia o con el tema del partido”.