Si el hombre más rico del mundo no devuelve plata se convierte en ladrón: Petro

El alcalde Gustavo Petro le exigió a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, que devuelva el dinero que le pertenece a Bogotá, pues según el mandatario ha recibido información de instancias internacionales de que el empresario tomó un dinero público, y por esto lo comparó con ladrones que roban celulares a diario a los ciudadanos.

Publicidad

“La Corte Constitucional se pronunció, el Tribunal Andino se pronunció, el Consejo de Estado se pronunció, ¿nos va a devolver la plata? Si no nos devuelve la plata ustedes deben comunicarlo, lo dice el alcalde de Bogotá al hombre más rico del mundo. Se convierte en un ladrón, devuelva la plata. Cogerla no es robo, pero cuando la justicia le dice devuélvala y no la devuelve eso es un robo. Igual que hablamos del que se roba el celular, este señor si no devuelve la plata está haciendo lo mismo que el que se roba el celular”, indicó. (Lea también: ETB reiteró su rechazo a fallo que obliga a pagarle $50 mil millones a Claro )



Agregó que los más de 134 mil millones de pesos son propiedad de todos los colombianos y reiteró que si el “hombre más rico del mundo no los devuelve, se convierte en un ladrón”.