Si gana el NO se destruye apoyo internacional al proceso de paz: De la Calle

El Jefe Negociador del Gobierno aseguró que si estuviéramos en 2017 y gana el NO el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se iría de Colombia.



"Queda el cese al fuego sujeto a las posibilidades de activarse, como antes de que viniera Naciones Unidas. Y no es una amenaza es una realidad. El fracaso con el NO destruye el entorno internacional de apoyo al proceso de paz.", afirmó.



Afirmó también que La construcción de La Paz se va a demorar por lo menos una década en la que todos los colombianos tendrán que poner su grano de arena.



“El Procurador debe ser respetuoso de los proceso electorales"



Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, respondió a las críticas que ha hecho el procurador Alejandro Ordóñez al presidente Juan Manuel Santos por el Plebiscito por la Paz y aseguró que la tranquilidad para hacer campaña por el plebiscito la da la misma Ley.



“El Procurador debe ser respetuoso de los proceso electorales. Este proceso se está conduciendo con la mayor transparencia. Colombia el 2 de octubre saldrá masivamente a tomar una decisión e invito a decir Si a la paz”, dijo.



El alto funcionario aseguró que los funcionarios públicos pueden hacer campaña por el plebiscito sin ningún problema porque “la tranquilidad la da la ley”, según la sentencia de la Corte Constitucional y la directiva que emitió el Presidente de la República.



Esto ante las críticas del jefe del Ministerio Público al proceso de paz y a la jornada democrática donde los ciudadanos darán su visto bueno a los diálogos de La Habana para terminar la guerra.



Escuche en este audio más información sobre:



-La secretaría de agricultura de Antioquia se mostró en desacuerdo con la propuesta de retomar las fumigaciones con químicos de cultivos ilícitos, como lo propuso el fiscal Néstor Humberto Martínez.



-El reciente asesinato a tiros de una mujer en el suroccidente de Barranquilla aumentó a 36 la cifra de crímenes contra la mujer en lo corrido del 2016, superando ya la cifra al año anterior.



-En el barrio El Tunal, en el sur de Bogotá, sus habitantes se están quejando por el exceso de velocidad de los vehículos y aseguran que han causado cuantiosos accidentes de tránsito.



-Una familia bogotana está viviendo un drama porque uno de sus integrantes se cayó cuando hacía una obra en su casa y sufrió varias lesiones, ahora denuncian que no están recibiendo la atención oportuna.