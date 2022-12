Si gana el SÍ, la democracia queda lastimada: Uribe

“Gana el SÍ y la democracia queda lastimada”, dijo el expresidente Álvaro Uribe en entrevista con Mañanas BLU sobre el Plebiscito por la Paz que se celebra el próximo domingo.



“Es un proceso de falta de garantías. Bajaron el umbral del 50 al 13 por ciento, no hay sino una pregunta para 297 páginas. Coaccionan a gobernadores y alcaldes, le condicionan regalías a que voten sí”, expresó.



En ese sentido, Uribe argumentó que se trata de un proceso sin garantías y que de ganar el SÍ es lamentable que se agregue a la Constitución lo acordado con las Farc.



“Nosotros mantendríamos una denuncia argumentada. En la práctica los resultados del SÍ se conocen y no los va a atajar el hecho de que yo haya estado por el NO”, dijo.



“No acepto que se diga que en Colombia vivimos en guerra”



El expresidente también dijo que no acepta que se diga que en Colombia hay guerra.



“Yo no acepto que aquí se hable de guerra, el término guerra en América Latina se puso de moda para referirse a insurgencias civiles armadas contra las dictaduras”, dijo.



Curules para las Farc



El expresidente aceptó que sí ofreció curules para los miembros de las Farc, pero no para los responsables de delitos de lesa humanidad.



“Siempre he distinguido entre los responsables de delitos de lesa humanidad y los de la base”, dijo.



“El Gobierno no acogió ni uno solo de nuestros argumentos”



Uribe aseguró que el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, no acogió ninguno de los argumentos antes de firmar el acuerdo con las Farc.



Proceso con los paramilitares



El expresidente enfatizó en que si “se hubiera hecho el de la vista gorda” los paramilitares hubieran acabado con las Farc.



“Me comprometí en la tarea de combatirlos a ambos y eso le sirvió a Colombia”, indicó.



