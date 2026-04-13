“Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar”: Petro sobre bloqueos en el país

El presidente Gustavo Petro endureció su posición contra los alcaldes y gobernadores de las regiones donde ya se completan cinco días de paros y bloqueos de campesinos protestando contra la actualización del avalúo catastral.

Durante el consejo de ministros adelantado en Ipiales, Nariño, el presidente insistió en que quienes protestaban lo hacían por temas políticos contrarios a su Gobierno.

En esa línea, ordenó levantar el paro y responsabilizó a los alcaldes y mandatarios a tomar las medidas para aliviar las afectaciones por los cambios en impuestos prediales.

“Ni un preso, a menos que sean los alcaldes y el gobernador, que la Constitución lo dice. Ni un muerto, ojo, prudencia, pero contundencia. Se liberan las carreteras, es orden del presidente de la República”, aseveró.



Con esto reforzó su postura de más temprano en la que insistió en que los alcaldes que no sigan esa orden, saldrán de sus cargos.

“Entonces, ya tienen las órdenes, La comida se libera sí o sí. Es la comida del pueblo, son los empresarios de la comida, eso se protege más ahora. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra, porque es de la justicia y del contralor. Y el procurador puede suspenderlos de inmediato, y de eso quiero hablar con él, a ver si nos ponemos de acuerdo en algo”, dijo Petro, insistiendo en que no habrá desbloqueos por la fuerza ni dejando personas heridas.

Publicidad

Así mismo, el presidente Petro abrió la posibilidad de decretar una nueva emergencia económica si es necesario.