“Sí, les dije que votaran por Santos, de eso se trata una campaña”: Arturo Yepes

respalden la reelección de Juan Manuel Santos.

Publicidad

En Mañanas BLU, Yepes aseguró que trasladarlos a Bogotá y ofrecerles hospedaje en hoteles para que participen en la convención del 26 de enero no es un acto irregular por tratarse de una campaña política. “los convencionistas no dan su voto por montarse en un avión”, afirmó.

Yepes aseguró que no tiene una maquinaría pero sí está invitando a los convencionistas del departamento de Caldas –alcaldes, concejales, diputados y líderes de opinión- porque el montaje de la convención ha sido un desorden y solo ofrecen $150 mil sin alojamiento ni alimentación.

Publicidad

“(El Conservador) Es el único partido de Colombia que ha organizado una convención en ese estado de desorden, me da pena no atender a los convencionistas como ellos me atienden a mí”, dijo en Blu Radio el político, quien calificó además de “torcidas” las interpretaciones que ha hecho la candidata Martha Lucía Ramírez.

Publicidad

Yepes dijo que sus esfuerzos a favor de Juan Manuel Santos apuntan a que el Partido conservador mantenga su unidad, ante la supuesta intervención de Álvaro Uribe, quien, según manifestó, pretende meterse en la convención para poner su candidato y volver al movimiento un “segundón”.

Este miércoles se conoció un audio revelado por La Silla Vacía en el que una funcionaria del partido le dice a un convencionista: “le pagamos el viaje si vota por Santos”.

Publicidad

En la grabación se escucha a un vocero de las juventudes conservadoras hablando con una funcionaria de nombre Nancy Quintero, quien ratifica que puede entregarle pasajes en avión, hotel y estadía si respalda la propuesta de nombrar al actual jefe de Estado como su representante en las elecciones presidenciales. Sin embargo, Yepes aseguró que Quintero no trabaja con él sino que es una colaboradora.