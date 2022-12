El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio el pasado unas polémicas declaraciones al defenderse de lo que, según él, dicen sus contradictores políticos.

“A mi cuestionan: Jaramillo es comunista, es homosexual, marihuanero. Cantidad de cosas. Yo no fumo, no tomo. Todavía me gustan las mujeres y si me gustaran los hombres lo diría, no tendría por qué esconderlo. Aquí hay mandatarios que son y no son capaces de decir que son”, dijo.